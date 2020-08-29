“شاهد” السعودية هند القحطاني تفجر غضباً واسعاً بحركة بذيئة افتعلتها في هذا الفيديو!!

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عدن - ياسمين التهامي في السبت 29 أغسطس 2020 02:57 صباحاً - أثارت السعودية هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو افتعلت فيه حركة غير أخلاقية، ما عرّضها لهجوم كبيرة من المتابعين .
و كانت هند القحطاني تقف في مطبخها الخاص، خلال تحضيرها للطعام واتهمها البعض بالقيام بإصبعها الأوسط بحركةٍ بذيئة.
وقالت “هند” إن البعض يتحدث كثيرًا عن جبهتها الطويلة، عارضة رسالة لمتابع يُدعى ”دخيل“، قائلًا: ”وجه طويل صوت خايس خشم رقبة زرافة سخافة المراهقة أهبي مريضة نفسية“.
وعند رد هند القحطاني، وهي تفتعل تلك الحركة، ثم حاولت إخفاء تعمدها افتعالها، تحدثت عن مقاسات وجهها، مستخدمة الإصبع نفسه.
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