فن ومشاهير

 انقلاب سيارة منال سلامة على طريق العلمين

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انقلاب سيارة منال سلامة على طريق العلمين

السبت 29 أغسطس 2020

تعرَّضت الفنانة المصرية منال سلامة لحادث سير، مساء الجمعة، إذ انقلبت سيارتها على طريق العلمين شمالي مصر، برفقة ابنة الفنانة نهال عنبر.  

 

وقالت نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، إنَّها اطمأنت على الحالة الصحية لمنال سلامة، وتحدَّثت إليها هاتفياً، مؤكدة أنّها بخير هي وابنتها، وفق ما أفاد موقع "مصراوي".

 

وأضافت عنبر: "منال بخير، ولكن لديها بعض الكدمات نتيجة الحادث، وابنتها في صحة جيّدة، وتتواجد في مستشفى العلمين".

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وتابعت: "الحادث نتج عن انفجار إطار السيارة ما أدى إلى انقلابها، والحمد لله، عناية الله أنقذتها هي وابنتي من حادث صعب".

 

وأشارت إلى أن منال سلامة تلّقت العلاج اللازم في المستشفى، وستكون في طريقها إلى منزلها بعد قليل، عقب انتهاء باقي الإجراءات داخل المستشفى.

 

الفنانة منال سلامة، هي شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب.

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