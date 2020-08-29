ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على حظر الفعاليات الكبيرة التي لا يمكن تفادي الاختلاط فيها والالتزام بقواعد النظافة الصحية خلالها، حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
وتم الاتفاق في المشاورات التي أجرتها المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس، على تشكيل مجموعة عمل على مستوى رؤساء مكاتب رؤساء الحكومات، لطرح مقترح بخصوص التعامل الموحد مع الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا، بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
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