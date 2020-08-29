“خليني” للفنانة لطيفة التونسية ترند على أنغامي

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنية جديدة تحمل عنوان “خليني” على تطبيق “أنغامي” وقد تصدر العمل الترند على أنغامي في العديد من البلدان العربية.

وقد حرصت لطيفة على إختيار لون موسيقي جديد يتميز بالروح الشبابية وهو ما ظهر واضحًا في الكليب الذي حمل توقيع جمال عادل حيث ظهرت لطيفة بأكثر من لوك ولاقت إطلالاتها إعجاب الجمهور.

وحققت أغنية “خليني” التي كتب كلماتها ياسين حمزاوي ولحنها ووزعها أمين القلصي انتشارًا واسعًا منذ الساعات الأولى من اطلاقها حيث تصدرت الترند بموقع “جوجل” وحققت ايضا أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب” بفترة قصيرة.

ونشرت لطيفة التونسية فيديو جديد عبر حسابها على الانستغرام. وظهرت وهي تغني اغنيتها الجديدة “خليني” وعلقت على الفيديو قائلة: ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب.. مستنية اعرف رأيكم في اغنية #خليني وفرجوني ڤديوهاتكم وانتوا بتغنوها”.