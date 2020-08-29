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"الخليج 365" من بيروت: تستعد شركة صبّاح إخوان لتوثيق إنفجار مرفاً بيروت في عمل إجتماعي يسرد قصة شخصيات غيّر الإنفجار مسار حياتهم رأساً على عقب ضمن سياق درامي إنساني.

المسلسل يمتد الى خمس حلقات، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية نهاية العام الحالي بعد اكتمال كل التحضيرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر عنبر ١٢ مسلسل درامي من ٥ حلقات من وحي إنفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.