إطلالة بتوقيع سعودي للملكة رانيا في عيدها الخمسين

"الخليج 365" من بيروت: تحتفل الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني عبد الله الثاني بعيد ميلادها الخمسين في 31 أغسطس المقبل، واختارت لصورتها الرسمية بهذه المناسبة إطلالة ملكية فاخرة باللون الأبيض، حملت توقيع مصمم الأزياء محمد آشي.
وأعرب المصمم السعودي العالمي عن سعادته بإختيار الملكة لأحد تصاميمه بهذه المناسبة، وقال في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي على الانستغرام "تشرفت باختيار الملكة رانيا هذا الفستان الملكي من الكريب بأكمام طويلة وياقة دائرية وتطريز أنيق ويتوسطه خط من الأزرار البيضاء".
وأكمل: "بدأت بنشر سلسلة من حسابات النساء القويات اللواتي يغلب عليهن طابع الكياسة ممن يحدثن تغييراً في هذه الحياة المليئة بالتحديات التي نعيشها اليوم. ولم يكن هناك وقت أنسب من الآن لصدور صورة الملكة رانيا هذه، قبيل احتفالها بعيد ميلادها الخمسين، كي تعزز جهود التمكين والإلهام. وإنه ليشرفني للغاية أنها اختارت هذا الفستان الملكي الذي حرصنا في تصميمه على أن يعكس القوة. أتمنى لجلالتها أن تنعم بالصحة والعافية، وعيد ميلاد سعيد على جلالتها".
وقد أتت صور الملكة رانيا هذه لتجسّد مصدر إلهام يوحي بالثقة والتفاؤل. ومع الفستان الراقي اختارت ملكة الأردن تصفيفة شعر مرفوعة ومكياج بألوان ترابية ناعمة وأحمر شفاه نيود واكتفت من الإكسسوارات بقرط ماسى صغير.
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