شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت وأنجلينا جولى.. واحد هايص والتانى لايص.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي يستمتع فيه براد بيت بعلاقته الرومانسية مع عارضة الأزياء نيكول بوتور السكي، تعتني زوجته أنجلينا جولي والتي تنتظر أوراق طلاقها بأبنائهما ال 6، دون شريك حياة سوى أطفالهما ممن تحتضنهم في ظل ظروف انفصالها من والدهم التي مرت عليهم بصعوبة.

ورصدت عدسات المصورين جولي مع الأولاد الستة في أحد مطاعم السوشي بماليبو، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بفستان ذهبي طويل وكعب منخفض أثناء توجهها إلى الداخل المطعم.

وفي سياق متصل ذكرت مجلة Woman's Day أن جولى تتطلع إلى الإقامة فى لندن، وأنها تريد نقل أطفالها الستة إلى هناك، وأكد مصدر المجلة أنها تريد الابتعاد عن براد بيت 11 ساعة من السفر.

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ويبدو أن النقطة الرئيسية من هذا التقرير هى كشف الخلاف بين أنجلينا وبراد، حيث تقول المجلة إن جولى "منعت أطفالها" من رؤية "أبناء عمومتهم من جانب عائلة براد، لكن لا يوجد دليل على حدوث خاصة فى ظهور الحظر الصحى، كما أن جولى وبيت يشتركان فى الوصاية على أطفالهم، لذا فإن فكرة أن جولى تحجب أبنائها عن عائلة براد أمر مستحيل قانونيًا.

وعلى جانب آخر فى مقابلة مع Harper's Bazaar فى ديسمبر الماضى، ناقشت جولى إمكانية الانتقال من الولايات المتحدة وقالت: "أحب العيش فى الخارج وسأفعل ذلك بمجرد أن يبلغ أطفالى 18 عامًا" نظرًا لأن توأميها الأصغر يبلغان من العمر 12 عامًا، فإن هذه الخطوة لن تحدث قبل عدد من السنوات.