شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجل نضال الشافعى فى أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان نضال الشافعى مشاهده فى مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجم أحمد عز المقرر أن ينافس به فى موسم رمضان المقبل، داخل ديكور مستشفى وتتضمن المشاهد وجود نجل نضال الشافعى داخل المستشفى بعد إصابته قى قدمه أثناء التدريب على إحدى الألعاب الرياضية، ويجرى عمليه جراحية فى قدمه، والعمل من تأليف باهت دويدار وإخراج علاء الديب وإنتاج سينرجى.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

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"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرين من النجوم.

من ناحية أخرى تعاقد نضال الشافعى على المشاركة فى بطولة مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق ومقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى مطلع شهر سبتمبر المقبل، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم والعمل من إنتاج سينرجى.