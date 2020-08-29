شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يتحدث عن كواليس أغنية زحمة لعدوية ويختار المطربين المقربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الإعلامى رامى رضوان، خلال استضافته الموسيقار الكبير هانى شنودة ببرنامج مساء دى إم سى على قناة دى إم سى، بعرض لعبة الصور على الموسيقار هانى شنودة، والذى يتطلب منه أن يختار بين صورتين لمطربين مختلفين ليقدم لأحدهم أغنية من ألحانه، وكان الاختيار الأول بين عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب، وفى البداية اعترض على الاختيار، ورأى أنه اختيار صعب، ولكن قام باختيار الراحل عبد الحليم، وكان سبب اختياره أنه هو الأقرب لعصرنا الحالي.



أما الاختيار الثانى وقع بين الفنانة أم كلثوم والفنان فريد الأطرش، واختار على الفور أم كلثوم قائلا: "بلا تردد سأختار أم كلثوم فهى سيدة الشرق"، أما الاختيار الثالث كان بين عمرو دياب ومحمد منير، وهنا اعترض تماما على الاختيار وقال: "هذان الاثنان هما بمثابة عينى لا أستطيع اختيار أحدهما وأترك الثانى"، أما الاختيار الرابع كان بين شادية وصباح واختار شادية مبررا ذلك أن شادية كانت دائمة التجدد والتغيير وكان لديها قبول كبير، وجاء الاختيار الخامس بين وديع الصافى وعدوية واختار عدوية، أما الاختيار الأخير كان بين نجاة ووردة واختار وردة. Advertisements

