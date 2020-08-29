شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: أنا شخص محظوظ وهدفى فى الحياة إسعاد الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير هانى شنودة: "لدى الآن 78 عاما مروا علىّ مثل السهم المارق، فجأة عندما نظرت فى المرآة قلت لنفسى كيف مر كل هذا العمر، فقد مر العمر واستهلك وأنا جالس على البيانو، ولكن فى النهاية أنا أرى أن الله عز وجل خلقنى كى أسعد الشعب المصرى فهذا هو هدفى فى الحياة.

وكشف الموسيقار هانى شنودة، أثناء استضافته ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان على قناة دى إم سى، أنه كان يخاف من السوشيال ميديا ولم يدخل هذا العلم سوى من شهر ونصف من خلال موقع تويتر، وعن الموقف الذى تعرض له مع الشاب دكتور محمد الذى استنكره خلال أحد المنشورات الذى نشرها قائلا: "هو أنا لوحدى اللى معرفش مين ده.. قال هذا ذنبى أنا، فأنا من بعدت عن الشباب ولم أتواصل معه على السوشيال ميديا فهذا كان خطأ، وقد قدمت دعوة لهذا الشاب وجاء لمنزلى وشربنا الشاى سويا، وهو شخص جميل ولكنه قليل الكلام واكتشفت خلال اللقاء أنه يتعرف على الأغانى والبرامج التى قدمتها من قبل ولكنه لم يعرف صاحب هذه الألحان كاسم".

وعن استلام رامى يوسف جائزته بحفل جولدن جلوب على ألحان الكاميرا فى الملعب للفنان هانى شنودة، قال: "تفاجأت بمكالمة من شقيقتى لتخبرنى بهذا الأمر وبالطبع سعدت جدا وهو شرف كبير لى، وقد حدثنى رامى يوسف وبعده حدثنى سلفستر ستالون وقال لى إن تلك المزيكا هى مزيكا عجيبة، ولكنها حركته وشعر بأنه يريد الرقص عليها".

وأوضح هانى شنودة، خلال اللقاء، أنه يرى نفسه إنسانا محظوظا، قائلا أتذكر أننى فى إحدى المرات كنت بلبنان وأردت شراء إحدى أجهزة الموسيقى وكنت حينها لدى شنب كبير جدا تستطيع أن تراه بظهرى، وذهبت لأسأل عن المكان الذى يبيع ذلك الجهاز وعندما دخلت تفاجأت بأن البعض حملنى فوق أكتافه وصعد لى على المسرح واكتشفت أننى فزت بجائزة أفضل شنب، أتذكر كذلك أن شهادات الاستثمار كانت دائما بـ5000 جنيه وعندما تحولت لأول مرة لـ10000 كانت من نصيبى أول شهادة، لذلك أنا أعتبر شخصا محظوظا".