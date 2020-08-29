شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص من لوسى بصحبة بوسى شلبى بالساحل على أغنية الجسمى الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة لوسي في مقطع فيديو جديد، وهى ترقص على ألحان أغنية الفنانة الإماراتي حسين الجسمي الجديدة "بالبنط العريض"، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض وتوسطت عدد من أصدقائها. ونشرت المذيعة بوسي شلبي، مقاطع فيديو عبر الاستورى الشخصى لها بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهى تشارك لوسى رقصتها على ألحان أغنية الجسمى الجديدة. Advertisements

لوسي وبوسي شلبي وشاركت الفنانة لوسي، مؤخراً في بطولة فيلم "ورقة جمعية" مع كلاً من ميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوزي، ومن تأليف محمد جمال طه، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

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