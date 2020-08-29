شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكرياتها بصورة من مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نادية الجندي على استعادة ذكرياتها بصورة مع مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام"، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، حيث ظهرت وهي تحتضن النجم الراحل إبراهيم يسري والفنانة دنيا سمير غانم. وكتبت نادية الجندي عبر الصورة: "من كواليس مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام، مع الفنان الجميل إبراهيم يسري الله يرحمه، وبنتي حبيبتي الموهوبة دنيا سمير غانم، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الكبير يسري الجندي، إنتاج محمد فوزي إخراج خالد بهجت".

Advertisements

وكانت النجمة نادية الجندي ظهرت منذ أسابيع قليلة فى أحدث جلسة تصوير لها، التى ارتدت خلاله قبعة بيضاء وفستانا قصيرا يظهر أنوثتها، بألوانه الصيفية الزاهية، فى أحد الأماكن الساحلية، وكانت النجمة الكبيرة نادية الجندى، استعادت ذكريات تصوير فيلم الباطنية الذى يمر على عرضه 40 عاما، وشاركت نادية الجندى صور من تصوير الفيلم على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعرضت صور مشاهد جمعتها بالعمالقة الراحلين فريد شوقى وأحمد زكي، وذكرت تفاصيل العمل قائلة: "فيلم الباطنية 25 أغسطس 1980، قصة إسماعيل ولى الدين، سيناريو وحوار مصطفى محرم وشريف المنباوى، إنتاج محمد مختار، وإخراج حسام الدين مصطفى".

وفى وقت سابق، استعادت نادية الجندى ذكريات تصوير مسلسها "مشوار امرأة" الذى عرض عام 2004، وجسدت فيه شخصيتى "زينات – أمل"، جمعتها بالمخرج أحمد صقر والفنانين محمد أبو داود، محمد رياض، مادلين طبر، ومدير التصوير مأمون عطا.