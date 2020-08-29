شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق للمغامرة والأكشن.. توم كروز يصل لندن بطائرة هليكوبتر رغم العواصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع ديلى ميل النجم توم كروز أثناء وصوله لندن، على متن طائرة هليكوبتر، وهو ما يعتبر مغامرة، خاصة وسط الأمطار والطقس السيئ والتحذيرات من العواصف.

وغادر كروز الطائرة حيث اصطحبه حارس شخصى من المروحية إلى سيارة يقودها سائق بعدما كان يصور المهمة المستحيلة 7 فى إنجلترا بعد استئناف التصوير بعدما تم تخفيف قيود الإغلاق.

ومن المعروف عن النجم العالمى توم كروز أنه يؤدى مشاهد الأكشن الصعبة، حيث ظهر يقفز من دراجة نارية فى الهواء أثناء تصوير مشاهد من الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة على ارتفاع 500 قدم من أعلى منحدر بطول 650 قدما.

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وذكرت جريدة مترو البريطانية أن توم كروز، البالغ من العمر 58 عاما، يقوم بتصوير بعض مشاهد الأكشن الأسبوع الماضى فى أوكسفورد دشاير بالمملكة المتحدة.

وأوضح التقرير أن توم كروز ارتدى بدلة راكبي الدراجات النارية الواقية، وقفز من الدراجة النارية من أعلى منحدر بطول 650 قدمًا.

وتابع التقرير أن "توم" بقى مثبتا فى الهواء بواسطة أسلاك الأمان، ولكن الدراجة النارية اشتعلت فيها النيران، حيث تحطمت على بعد أمتار قليلة، حيث كان من المفترض نزوله على وسائد مبطنة.