بسبب الإعلان عن مسلسل "أحمس" لعمرو يوسف.. خالد النبوي "تريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الفنان خالد النبوي قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بعد الإعلان عن تقديم عمرو يوسف مسلسل "الملك" عن قصة الملك أحمس، اعتمادا على رواية كفاح طيبة للكاتب نجيب محفوظ.

وتفاوتت أراء البعض حول الأنسب للدور، وانقسمت بين خالد النبوي و عمرو يوسف.

وكتب حساب يدعى "بنت النيل": "أحمس يرفض عمرو يوسف، خالد النبوي".

وكتب "مينا بوب": "أنتو عارفين يعني ايه أحمس، يعني استحالة عمرو اللي ياخد الشخصية، راجعوا أنفسكم".

وعلق حساب باسم أحمد أحمد" عمرو يوسف فنان كبير ويستطيع تقديم أحمس بجدارة"

وعلقت غادة الشربيني: "خالد النبوي أفضل شخصية لهذا الدور العظيم من تاريخ مصر".

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وقالت "إيما": "أحمس يرفض عمرو، خالد النبوي لها".

وكتب حساب باسم زينا" كتير هاجموا عمرو يوسف قبل تقديم طايع وقالو هيفشل لكن الحقيقةإنه كسر الدنيا"

فيما كتب حساب يدعى "وردة مصر": "خالد النبوي شكله مصري وأكتر واحد يليق أنه أحمس".

يذكر أن النجم عمرو يوسف يستعد حاليا لتجسيد شخصية أحمس في مسلسل من إخراج حسين المنباوي

وحقق يوسف نجاحا كبير في الدراما الصعيدية بمسلسل طايع إخراج عمرو سلامة