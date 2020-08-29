صور| ريم سامي تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ريم سامي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "ريم" في الصور بإطلالة أنيقة، علقت :" الجمال يبدأ في اللحظة التي تقرر فيها أن تكون على طبيعتك".

وشاركت ريم سامي في مسلسل "البرنس"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان، روجينا، دنيا عبدالعزيز، أحمد زاهر، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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