الحلفاوي عن "صالح جمعة": "تذكروا حسين الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على دخول صالح جمعة، قائمة الأهلي لمواجهة المصري، اليوم السبت.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "بمناسبة وجود صالح جمعة في القائمة.. لو شارك.. لو. ستكون مشاركة تدريجية. المهم.. تذكروا الضغوط التي أخرت ظهور الشحات بمستواه المتوقع.. نرجو ألا تتكرر مع صالح".
وأضاف: "أعطوه الفرصة للعودة تدريجيا. انسوه لفترة.. والأهم أن ينسى هو الجمهور. لا نطلب منه سوى تحويل الالتزام إلى عادة"
وعاد صالح للظهور في قائمة الأهلي بعد غياب فترة طويلة، عن المشاركة في المباريات. ويلتقي الأهلي والمصري في إطار مباريات الدوري المصري، اليوم السبت.
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