فيديو| لوسي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقاطع فيديو وصورة تجمعها بالفنانة لوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة لوسي وهي ترقص على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي.

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كما ظهر الملحن والفنان وليد سعد في فيديو أخر، برفقة الفننانة لوسي، علقت بوسي :"أيمن بهجت قمر، لوسي، ووليد سعد".

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم"، على شاشة المحور، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لوسى هو مسلسل "البيت الكبير"، والذي شاركها بطولته كل من سوسن بدر، وداليا مصطفى، وعبير صبرى، ومجدي كامل، وهادي الجيار، وطارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.