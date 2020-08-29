الليالي الصيفية| تامر هجرس يبرز التاتوه على البحر وجميلة عوض بـ"البرنيطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بالشمس من أحد الأماكن الساحلية.

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس في صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر كشف فيها عن تاتوه برج العقرب، علق :"الحمد لله".

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة" من أمام الشاطئ.

رانيا محمود ياسين

الفنانة رانيا محمود ياسين في صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

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سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، علقت :"صباح الفل".

محمد الشرنوبي

الفنان محمد الشرنوبي شارك جمهوره صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها جالسًا على "شزلونج" من أمام البحر.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورتين له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيهم من داخل البحر، خلال قضاء عطلته الصيفية من أحد الأماكن الساحلية

محمد علي رزق

نشر الفنان محمد علي رزق صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر.