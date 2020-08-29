ريهام حجاج بإطلالة جذابة وهبة مجدي أنيقة..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة أماني كمال نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر "أشقر"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع شاركت بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. ريهام حجاج نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة. علا الفارس نشرت علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء. نورهان Advertisements الفنانة نورهان نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أحب مهنتي". هبة مجدي نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. يارا نشرت المطربة يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا "أوف شولدر"، من إحدى حفلاتها. إنجي خطاب الفنانة إنجي خطاب في صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"جمعة مباركة على جمهوري العظيم". أحمد أمين

نشر الفنان أحمد أمين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"مشوفتش حته البطيخ المتقطعة اللي كانت في الثلاجة".

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