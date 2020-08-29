محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
روج المغني عمر كمال لحفله مع حسن شاكوش، في تونس.
ونشر كمال بوستر الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "لكل الناس اللى بتحبنا في تونس هنستناكم يوم الجمعة الجاية، في فندق ريچينسى قمرت، في تونس العاصمة".
ويأتي ذلك رغم تأكيد نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع مسؤولي نقابة الموسيقيين التونسية، وتمكن من إلغاء حفل مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تأكيد "الموسيقيين" إلغاء حفلهما..عمر كمال وشاكوش يتحديان هاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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