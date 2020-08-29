رغم تأكيد "الموسيقيين" إلغاء حفلهما..عمر كمال وشاكوش يتحديان هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

روج المغني عمر كمال لحفله مع حسن شاكوش، في تونس.

ونشر كمال بوستر الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "لكل الناس اللى بتحبنا في تونس هنستناكم يوم الجمعة الجاية، في فندق ريچينسى قمرت، في تونس العاصمة".

ويأتي ذلك رغم تأكيد نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع مسؤولي نقابة الموسيقيين التونسية، وتمكن من إلغاء حفل مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.