تهمة الماسونية وضرب زوجها لها وإصابتها بـ"كورونا".. حكايات عن إيمان العاصي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة، عيد ميلاد الفنانة "إيمان العاصي"، التي تحتفل بمرور ٣٥ عامًا من عمرها.

نرصد لكم حكايات عن إيمان العاصي بعيد ميلادها في التقرير التالي:

الماسونية

اتهمت الفنانة إيمان العاصي، بالماسونية بعد ظهور تاتوه على ذراعها أقرب لشعار الماسونية.

وردت العاصي، على هذا الاتهام، بأحد البرامج التليفزيونية: "الاسم المكتوب على يدي هو ريتاجي، نسبة إلى ابنتي ريتاج، ولكني أطلق عليها ريتاجي".

وأضافت: "أما المثلث فيرمز إلى برج العذراء لأنني أنتمي له، ورسمت داخل المثلث قطة، لأنني كنت أربي قطة، ولكنها ماتت، ولا يوجد ما يدعو للماسونية والأشياء الغريبة، التي يقولونها عني".

إصابتها بـ"كورونا"

تعرضت للإصابة بفيروس "كورونا" في يونيو الماضي، وسجلت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فيه: "بطمن الناس عليا واللي حاولوا يطمنوا عليا بسبب فيروس "كورونا"... النهاردة 9 يونيو 2020.. اكتشفت إن نتيجة تحليلي إيجابي.. آخر يوم رمضان.. وعملت بعدها تحليل تبع وزارة الصحة 29 مايو.. وطلع سلبي.. وعملت بعدها 3 تحاليل طلعوا سلبي.. كل أهل بيتي وكل المخالطين ليا كلمتهم وعملوا تحاليل وطلعوا سلبي.. كان أهم تحليل ليا اللي داخل وزارة الصحة المصرية.. اللي هتأكد منه بنسبة 100%.. وفضلت عازلة نفسي لمدة 15 يومًا.. بنصح أي بني آدم يسمع كلمة إيجابي دلوقتي إنه يهدأ؛ لأن التوتر والضعف بيضعف المناعة ؛لأني عشت مأساة نفسية تتلخص في بنتي وأهلي".

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وتابعت: "مشيت بنتي وقعدت في العزل؛ لأني مش عارفة أعمل إيه؟!، وبنتي وحشتني وكنا بنتكلم فيديو كول وبنعيط.. وده كان حافز رهيب ليا، وإني أبقى قوية وأعدي الأزمة، والحمد لله عدتها من أكتر من 10 أيام".

واستكملت: "أنا بعمل الفيديو ده علشان الناس ما تخاقش يقولوا إن كان عندهم "كورونا" وخفوا.. الموضوع مفيهوش عار.. اكتشفت إن الناس بتقول ديه إيمان كان عندها "كورونا" ونزلت الشارع.. أنا متعافية وسمعت إن بلازما متعافى الكورونا.. تعتبر علاجًا وتساعد.. يعني أنا دلوقتي أقدر أساعد.. فليه بيتم تعامل المتعافى على إنه فيروس.. بالعكس أنا خفيت وبنتي بتنام في حضني".

وأضافت: "عشت مأساة صعبة ومينفعش إنه بعد ما ربنا يكرمني وأتعافى وأشوف أهلي ومبسوطة إن عديت المرحلة ديه إن الناس تتعامل معايا على أساس إني لسه مريضة وخوف وحذر.. أنا ما عنديش أعراض.. كل الأعراض راحت ومكنش عندي غير فقدان الشم والتذوق وعملت 3 تحاليل وطلع سلبي.. يا ريت الناس تبقى رحيمة بالمتعافين".

تعرضها للضرب

تعرضت للضرب من زوجها رجل الأعمال، بعد زواج لم يستمر سوى 4 أشهر فقط.

وكشفت في أحد البرامج التليفزيونية، أنها تعرضت للضرب من زوجها، لإجبارها على التنازل عن منزلهما وحقوقها من أجل طلاقها.

وحررت محضرًا في قسم شرطة مدينة الشيخ زايد‍، تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها بشقته بعد أن طلبت منه الطلاق، ويفيد المحضر الذي حررته بخداعه لها بعد الزواج، عندما علمت أنه مجرد مدير صيانة في إحدى الشركات وليس صاحب الشركة، كما أوهمها، وعندما طلبت الطلاق منه، سرق مجوهراتها، وبدأ يبتزها ويطلب منها التنازل له عن الشقة التي تمتلكها لكنها رفضت.

وأضافت بالمحضر، أن زوجها اختطفها واحتجزها داخل شقته في مدينة الشيخ زايد وربطها بالحبال، وبدأ يعذبها لإجبارها على التنازل عن الشقة، وضربها ومنع عنها الطعام.

وقبل طلاقها، اكتشفت إيمان، حملها ونصحها بعض المقربين بالتخلص منه، إلا أنها رفضت ذلك وأنجبت ابنتها الوحيدة ريتاج.