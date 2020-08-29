تامر حسني يتصدر موقع تويتر بعد إطلاق أغنية اختراع

أطلقت شركة روتانا لطرح الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" للنجم تامر حسني ومحمود العسيلى، اليوم الجمعة، وأصبح هاشتاج الفنان الأكثر تداولا على موقع "تويتر".

أغنية اختراع من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

وقال تامر كتب " تامر_حسني كل ما بينزل بيأكد انه فوق في حته تانيه لوحده"

أما ياسر كتب " طب هي دي اختراع،، قلبي راح غير مساره ،، ده جمالها يجيب صداع كام برج من عقلي طاره".

مودي قال " تامر حسني يحتل اليويتوب بكليب #إختراع"، إسلام كتب " احنا مش بنحبه من فراغ ولا اطلقنا عليه لقب العالمي من فراغ ولا دخل جينيس من فراغ نعم انه

Advertisements

العالمي".

ريم كتبت "خلينا متفقين ان تامر بيعمل عظمة"، إسراء كتب "تامر حسني هي اختراع فعلا".

كريم عامر كتب " كليب فوق العظمه في كميه بهجة غير طبيعيه الجامد جامد برضو ايوه كده اخيرا البهجه رجعت من تاني شكرا تامر حسني علي وجودك في حياتنا".، مريم كتبت " الكليب أكثر من رائع ومبهج جدااا".

منى مختار كتبت "حقيقي مفيش ف جمال تامر حسني"، عمر صلاح كتب " ياجماعه دي رابع مره اتفرج فيها عالكليب بجد بهجه مش طبيعيه ايوه كده عايزين اغاني فرايحي كتير".