تراند اليوم : بالفيديو .. شوف أحمد رزق قال إيه عن جدعنة السقا

تحدث الفنان أحمد رزق عن علاقته بالفنان أحمد السقا، موضحا أنهما أصدقاء منذ سنوات طويلة.



قال رزق خلال حلوله ضيفا على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM”، إن أحمد السقا مثل أخيه الكبير وعشرة عمر، ويمضيان الإجازة في الساحل الشمالي ويوميا معا.

تابع قائلا: “أحمد جدع أوي، عنده جدعنه ساعات ناس بتلومه على أنها زيادة عن اللزوم، وبيهزروا في تريند جدعنة أحمد السقا، لكن هو لا يدعيها، هو كده، هتلاقيه جدع طول الوقت هتجتاجيه هتلاقيه جمبك في أي ظرف صعب”.

يشار إلى أن أحمد كانت آخر أعماله مسلسل “بخط الإيد” عبر قناتي dmc وdmc دراما.

المسلسل من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.‏