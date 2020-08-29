تراند اليوم : سيرين عبد النور تخطف الأنظار بفستان أبيض – إتفرج

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي فستانا ابيض بكرانيش، وعلقت على الصورة قائلة: “كل شي حوالينا ممكن يتغير بلحظة، واللحظة يللي بتمرق ما ممكن يرجع مثلها …نحنا بوقت عم علمنا نقدّر الذكريات الحلوة ، وانو نعبّر للناس اللي منحبن اهميتهن بحياتنا ونعيش لحظاتنا للآخر على امل يكون بكرا افضل… ????????????????”..

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

واحدث أعمال سيرين كان مسلسل “الهيبة” في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة “صباح إخوان”، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

جدير بالذكر أن “الهيبة” بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم من بينهم الممثلة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم. ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2020.