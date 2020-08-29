بمناسبة عيد ميلادها الستين.. تمثال جديد للأميرة ديانا أمام قصر كينزنغتون

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن قصر كينزنغتون أن تمثالاً جديداً للأميرة ديانا سيقام في القصر العام المقبل، فيما كان يفترض أن يكون عيد ميلادها الستين بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا.
وبحسب “رويترز” طلب عام 2017 الأميران وليام وهاري نحت تمثال تكريماً لوالدتهما ووضعه أمام قصر كينزنغتون المقر الرسمي للأمير وليام في لندن، واختارا النحات إيان رانك برودلي لصنع التمثال.
يذكر أن الأميرة ديانا توفيت في حادث سيارة في باريس منذ أكثر من20 عاماً، وكان وليام يبلغ من العمر 15 عاماً والدته بينما كان عمر هاري 12 عاماً.
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