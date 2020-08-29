شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تتحدث عن تجربتها فى "توأم روحى" وإجراءات العزل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على فيلم "توأم روحى"، الذى يعرض حاليا في دور العرض السينمائى ويشارك في بطولته الفنان حسن الرداد وأمينة خليل. وأضافت عائشة، أثناء استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية لم تقدم قبل ذلك، وبه مواقف إنسانية ومشاعر كثيرة، خاصة أن السيناريو كتبته المؤلفة أمانى التونسى بشكل مميز وحمل قصة حلوة، بالإضافة إلى التعاون مع مخرج شاطر بحجم عثمان أبو لبن، وفريق عمل متميز سواء حسن الرداد أو أمينة خليل وغيرهما.





وأشارت إلى أن أجواء الفيلم كانت ممتعة، خاصة في باريس وكان هناك كيميا بين كل فريق العمل، وعن هجوم البعض عليها أثناء ما كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائى قالت: "لم أتضايق من ذلك والهجوم علىّ كان أمرا طبيعيا".

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وقالت عائشة إنها كانت في تونس حين حدثت جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت تعمل على فيلم "توأم روحي" ولكنه توقف بسبب ظروف الإغلاق ثم تم استكمال التصوير بعد ذلك حتى تم الانتهاء من العمل، موضحةً أنها أحبت تجربة كورونا لأن الجلوس في المنزل لشهور أسفرت عن مراجعة وأسئلة تخص المستقبل لترى الحياة من زاوية أخرى.

وتابعت خلال حوارها إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، مساء اليوم الجمعة، أنها أحست بكونها تعرف أصدقاءها أكثرخلال فترة كورونا وتقربت منهم بشكل أكبر بالإضافة إلى العائلة.

وأضافت عائشة بن أحمد أنها "بتتريق على نفسها" على عكس البعض الذي يعلي نفسه، موضحة أنها يمكنها السخرية من نفسها بسبب أول 3 سنوات عملت فيهم بمصر، لأنها كانت "ضايعة" في اللهجة المصرية، وكانت تقطع الجمل بطريقة تونسية، مشيرةً إلى أنها كانت تغلق فمها وهي تنطق الحروف ولكنها تعلمت الآن اللهجة بعد أن أخذت منها فترة من الممارسة والاحتكاك بالناس.

يذكر أن برنامج "معكم" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.