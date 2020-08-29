شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يعلق على تكريمه فى مهرجان الإسكندرية.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبدالله إنه سعيد لمشاركته وتكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ36 المقرر إقامتها فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، برئاسة الناقد الأمير أباظة. وأضاف صلاح عبد الله فى تصريحات تليفزيونية: "لم أشارك فى أى مهرجان سينمائى من قبل، لإنى كنت أشعر أننى لم أصل بعد لمرحلة التكريم، وشعرت أن قرار مهرجان الإسكندرية من باب جبر الخواطر".

وتابع صلاح عبد الله قائلا: "شاركت بأعمال فى مهرجانات كثيرة لكنى كنت أعتذر عن أى تكريم فى الأوقات السابقة". وأوضح: "بعتز جدا بدورى فى مسلسل الدالي ومسلسل الملك فاروق، وحصلت بعدهما على جوائز كثيرة". وكشف الفنان الكبير أنه يستعد لتقديم أعمال جديدة من بينها "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور، ومسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز.