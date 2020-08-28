شكرا لقرائتكم خبر عن من هي ماريانا الّتي تهدّد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحيّة لها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 28 أغسطس 2020 11:56 مساءً - مرّة جديدة، يعود إسم “ماريانا نجم الدين” إلى التداول إعلاميّاً، وما يترافق معه من أخبار عن إدّعاءات الأخيرة بأنها شقيقة الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين وتهدّدها بنشر فيديوهات إباحيّة لها.

ونفت الممثلة سوزان نجم الدين مرّة جديدة أن تكون المدعوة ماريانا نجم الدين شقيقتها، مُستنكرةً المعلومات الّتي تحدّثت عن تهديدات تلقّتها بنشر فيديوهات غير لائقة لها.

وشدّدت سوزان أنها لا تربطها بماريانا أي علاقة قرابة، وأضافت:”ميساء هي شقيقتي الوحيدة، وهي محجبة وبعيدة عن الإعلام”.