تحية من فرنسا إلى بيروت: بيتهوفن وموزارت وزياد الرحباني

متابعة بتجــــــــــــرد: يطل الفنان زياد الرحباني، عند العاشرة بتوقيت بيروت من ليل الجمعة 4 أيلول المقبل، من خلال موسيقاه في باريس، مشاركاً في الأمسية الموسيقية التي تنظمها “الجوقة العالمية”، لمؤسسها الفرنسي من أصل بلجيكي أوغ رايتر، مع 200 موسيقي ومنشد، وعدد من المغنين بينهم السوبرانو اللبنانية ريما طويل.

وتبدأ هذه الأمسية الموسيقية التي تقام تحت عنوان “تحية إلى الشعب اللبناني” وتستقبلها كنيسة SAINT SULPICE في باريس، بمعزوفة للنمساوي موزارت والألماني بيتهوفن، وتختتم بقطعة موسيقية لزياد الرحباني، بحسب قناة “الميادين”.