الخليج 365السبت 2020/8/29 01:10 ص بتوقيت أبوظبي
أصدرت نقابة أطباء الأسنان المصرية بياناً توضيحياً بشأن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام أحد أعضائها في واقعة تحرش بالفنان المصري تميم يونس.
وذكرت النقابة في بيان، الجمعة، أنها تتمسك بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، ولن تألوا جهداً في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدٍ على القيم والمبادئ الأخلاقية.
وأشارت كذلك إلى أنها لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير.
وناشدت النقابة في حال وجود شكوى في حق أي طبيب، التوجه إلى مقر النقابة أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين بالتحرش أو التشهير ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وفعل كل ما هو متاح ولن تتستر على أي مذنب.
وكان الفنان تميم يونس نشر مقطع فيديو عبر حسابه في أنستقرام حكى فيه تفاصيل تعرّضه للتحرش على يد أحد أطباء الأسنان المشهورين.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أطباء الأسنان المصرية تصدر بيانا حول التحرش بـ"تميم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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