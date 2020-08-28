طارق العلي مستاء من قانون الوافدين الجديد في الكويت ويصفه بـ"القاتل"

أعرب الفنان الكويتي طارق العلي عن استيائه الشديد من قانون الـ60 عاماً لإنهاء مسيرة الوافدين، موضحًا أن هذا القانون ظالم بالنسبة للوافدين الذين خدموا الكويت طوال عمرهم، مناشدًا وزيرة الشؤون مراجعة القرار والعدول عنه.

وقال العلي، في تغريدة عبر "تويتر": "أتمنى الرجوع عن هذا القرار القاتل لكثير من إخواننا الوافدين الذين عاشوا وخدموا بالكويت طول عمرهم ومنهم ولد وتزوج وعيَّلْ فيها بدال لا تطردونه كافئوه بإقامة مدى الحياة ويكفل نفسه بعد يا مسؤولين الكويت بلد الإنسانية مهي بلد قتل الإنسانية عمار ياكويت".

وأضاف: "للعلم في وافدين تواجدهم بالكويت قبل قانون الجنسية القصد هل يجازون بالطرد ولنفترض أن دولهم أصدرت قرارًا بالمثل للوافدين الكويتيين العايشين عندهم، ولي أعمارهم تتجاوز الستين (شيابنا ) إللي بتايلند بمصر الهند ايران بريطانيا وعد وانت رايح اكيد راح نزعل علشانهم".

وتابع: "في كثير من هالوافدين الكبار بالسن التجديد لهم في إقاماتهم هو تكريم لهم نظير خدمتهم الكبيره بصدق وأمان بالحكومة أو الشركات طوال سنين عمره فلنحترم كبر سنهم وفي اواخر سنين العمر بالكويت وهالجانب الإنساني ونعدل عن هالقرار".

وأوضح: "إلى العزيزة الغالية وزيرة الشئوون مراجعة هالقرار والعدول عنه الكويت تكرم من يعيش فيها ماتذله وتطرده وخصوصاً من عاش فيها واعتبرها بلده ويغار ولا يرضى عليها وكثير من إخواننا الوافدين يسافرون لبلدانهم وما يصير له يومين إلا حن للكويت ورجع لها لأنها بالنسبة له هي وطن غالي".

واختتم: "الوافد من الستين وفوق سواء عنده شهادة ولا عنده شهادة علمية يكفيه ان عنده شهادة حب الكويت والعيش فيها من صغره لما كبر وفي منهم يوصي إذا الله أخذ امانته يبي يدفنون بالكويت مو بديرته ".

ويأتي هذا الموقف الداعم من الفنان الكويتي طارق العلي على عكس غيره من الفنانات الكويتيات مثل حياة الفهد والتي هاجمت الوافدين في الكويت بسبب أزمة كورونا، حيث قالت بنبرة غاضبة في تصريحات تلفزيونية إنها تطالب بإخراجهم من بلادها لحين الانتهاء من الفيروس.

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وأضافت: "إحنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم وإحنا نبتلش فيهم.. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا".

ثم جاءت بعدها الفنانة الكويتية مريم الصالح لكي تعرب عن استيائها من تصرفات بعض الوافدين بالكويت، موضحةً أنه بالرغم من المعاملة الحسنة وإكرام بلدها لهم إلا أنهم حاقدون ومخربون بحسب وصفها.

ومن جانبها أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من وجود الوافدين والأجانب بالكويت في ظل أزمة كورونا، موضحةً أنهم السبب الرئيس في تزايد أعداد الإصابات وعدم وجود أماكن في المستشفيات للكويتيين لتلقي العلاج.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "كان نفسي في الكويت يكون عندنا نفس مشهد الصين وهما بيودعوا الدكاترة بعد انتهاء أزمة كورونا.. لكن إحنا المصبية عندنا مش في أهل الكويت لكن المصيبة في الأجانب والوافدين الموجودين عندنا والمخالفين والبلاوي اللي عندنا.. حسبي الله ونعم الوكيل في تجار الإقامات الي جابو لينا هالعلى على قلبنا".

وتابعت: "المستشفيات ما لينا، الكويتين ماسكين دور والخليجين ماسكين دور والأجانب مسدحين في الأسره.. أنا مو ضد الأجانب ولا الوافدين لكن إحنا في وقت خطر.. هما دولتهم ملزومه فيهم مو إحنا .. غير ربعنا الي قايمين علينا".

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