شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض ابن ماجد المصرى لحادث سير فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض آدم ابن الفنان ماجد المصرى لحادث سير خلال قيادته لسيارته فى الساحل الشمالى، وانقلبت به السيارة ما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الطفيفة فى جسمه. وبالتواصل مع الفنان ماجد المصرى قال فى تصريح لـ"الخليج 365" إن حالة ابنه آدم مطمئنة وهو بخير وأصيب فقط بكدمات طفيفة، وعاد إلى المنزل بعد تلقيه العلاج فى أحد المستشفيات هناك، مضيفا أن الحادث ألحق العديد من الأضرار للسيارة، معلقا: "مش مهم السيارة.. المهم ابنى بخير".

ويصور النجم ماجد المصرى حاليا مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، فى ثانى بطولاته فى الدراما التليفزيونية من إنتاج شركة سينرجى، بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح والذى تم عرضه العام الماضى على قناة الحياة وقدم فيه المصرى الدراما الصعيدية للمرة الأولى من 60 حلقة.

مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.