شكرا لقرائتكم خبر عن افتح القوس واكتب نيكول بوتور السكى.. نساء فى حياة براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - براد بيت واحد من أوسم نجوم هوليوود وبقدر وسامته وقدراته التمثيلية التى توجت بجائزة الأوسكار، بقدر ما دخل فى علاقات نسائية وحب مع الجميلات، آخرهم نيكول بوتور السكى الموديل التى كشف أمرها مؤخرا، لكن قبل نيكول ضمت قائمة شهريار السينما براد بيت العديد من الجميلات والتى منها كانت صداقة فقط ومنها مواعدة وزواج ومن بين القائمة تأتى الممثلة العراقية الأصل عليا شوكت، والتى رصدتها عدسات المصورين وهى تغادر مقر إقامة براد بيت، حيث قام بعزل نفسه فى لوس فيليز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهى أول امرأة تدخل حياة بيت بعد زوجته وأم أبنائه أنجلينا جولى التي تنتظر انتهاء طلاقهما، لكن صرح بيت بأن علاقته بشوكت مجرد صداقة فقط.

حياة براد بيت شهدت العديد من النساء ومنهن الكثيرات من النجمات مثل جنيفير أنيستون وجوينيث بالترو وجوليا اورموند وسينيتا وثاندى نيوتن وكريستينا ابلغيت وكلير فورلانى وشالان ماكال وجيل شولين وجوليت لويس.

وكان الممثل الأمريكى براد بيت ظهر برفقة عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتور السكى فى بالعاصمة الفرنسية "باريس"، مؤخرا، فى صورة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، وصل الممثل الأمريكى براد بيت برفقة عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتور السكى، إلا أن عارضة الأزياء الألمانية وصلت قبل الأول إلى مطار شارل ديجول بعدما غادرت العاصمة الألمانية "برلين"، منتظرة براد بيت الذي كان قادما من الولايات المتحدة.