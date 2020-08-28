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أنجلينا جولى تتجول مع أطفالها بعد ارتباط براد بيت بعارضة الأزياء بوتورالسكي.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهور النجمة العالمية أنجلينا جولي في مدينة ماليبو بكاليفورنيا الأمريكية، بصحبة أطفالها الخمسة في سهرة عشاء عائلية في أحد المطاعم الشهيرة، وسط التزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية لعدم الإصابة بفيروس .

ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة العالمية أنجلينا جولي، بعد إعلان ارتباط زوجها السابق النجم العالمي براد بيت بعارضة الأزياء الشهيرة نيكول بوتورالسكي، وهو الارتباط الأول له بعد مرور أكثر من أربعة سنوات في المحاكم بينهما حول حضانة ورعاية أطفالهما.

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وفي وقت سابق، حاصرت الشائعات أنجلينا جولي، فبعد انتشار شائعة تزعم أن جولى تطلب من أبنائها التجسس على والدهم براد بيت، نشرت مجلة Globe خبراً يزعم أن جولي لدرجة أن كل ما يعمل معها يخشى حتى تسريب نقطة مياه واحدة، وهذا ما تسبب فى أن كل ما يعمل لدى النجمة يكرها بشدة.

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وأضافت المجلة أن جولى إذا شعرت بأن هناك شخصا يعمل لديها وغير جدير بالثقة تقرر إعفاءه من الوظيفة دون تردد قبل حتى التأكد ما إذا كان جديراً بالثقة أم لا، ولكن فى الحقيقة الخبر يكذب نفسه بنفسه ولا يحتاج لأى نفى، فإذا كانت جولى تحكم البيت بقبضة من حديد فكيف يتم تسريب كل هذه المعلومات لمجلة نميمة ومعروفة بأن أخبارها ليست محل ثقة على الإطلاق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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