شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية وكيادة وبتاعت حوارات.. كيف نوعت مى عز الدين فى تقديم أدوارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت النجمة مى عز الدين فى العديد من الشخصيات التى قدمتها فى أعمالها التليفزيونية منذ بداية ظهورها فى مسلسل "لقاء على الهواء" للنجمة يسرا فقدمت الفتاة المدللة والرمانسية ثم توالت الأعمال والأدوار حتى برعت فى تجسيد دور الشريرة بمسلسل "الحقيقة والسراب" للنجمة فيفى عبده رغم كونها رومانسية فىبعض المشاهد، ونجحت فى تجسيد تلك الشخصيات الشريرة خاصة فى مسلسلها "حالة عشق".

وتعود مى عز الدين لأدوار الشر والكيد مرة أخرى من خلال مسلسلها "خيط حرير"، فتظهر فى دور مركب وجديد عليها حيث تظهر فى الحلقات الأولى وهى تعمل فى شركة الفنان أحمد خليل، حتى تصل لابنه الفنان نيقولا معوض وتتزوج منه وحماتها الفنانة سوسن بدر ولا تحبها حتى تبعد ابنها عنها خلال الحلقات وتزوجه من الفنانة مى سليم، فتدخل مى فى صراعات طويلة وتنتقم منها ومن طليقها ووالده أحمد خليل وتتوالى الأحداث، وتمتلك مى مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبى، ويتولى مساعدتها الفنان محمود عبد المغنى.

ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير مسلسل "خيط حرير" الذى تم استئنافه مؤخرًا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون إجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات.

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمتهذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و "رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسةبيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.