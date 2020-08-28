محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، يضم بعض مشاهد فيلم "توت توت".
وعلقت على الفيديو: "فيلم توت توت، قصة عصام الشماع، وإخراج عاطف سالم، وحصلت على أكثر من جائزة عن الفيلم ده، ومنها جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي".
يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد هو مسلسل سكر زيادة، الذي جمعها لأول مرة بنادية الجندي، وعُرض في رمضان الماضي، من إخراج وائل إحسان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو|نبيلة عبيد تتذكر "توت توت": "حصلت على أكثر من جائزة عنه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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