محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
أكد المخرج عادل أديب، أنه غادر هو وزوجته الفنانة منال سلامة وابنته أميرة مستشفى العلمين منذ لحظات قليلة، متجهين إلى المنزل.
وقال أديب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن زوجته بصحة جيدة وابنته أميرة بخير، موضحا أن زوجته تعاني فقط من بعض الكدمات.
ونفى عادل أديب، تعرض زوجته الفنانة منال سلامة، لأي كسور أو مضاعفات أخرى نتيجة هذا الحادث.
وأضاف، أنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير، لإدارة مستشفى العلمين، على الرعاية الصحية لزوجته وابنته أميرة.
يذكر أن، الفنانة منال سلامة، تعرضت مساء اليوم، لحادث سير بسيارتها وكانت معها داخلها ابنتها أميرة، وتم نقلها إلى مستشفى العلمين، لتلقي الرعاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقلاب سيارتهما.. زوج منال سلامة يكشف حالتها الصحية وابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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