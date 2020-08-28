بعد وصفه بالمتنمر.. مدحت العدل: بعتذر.. والمعترك الرياضي يقلل من قيمتي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قدم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، اعتذارًا للفنان سعد الصغير، بعد أن ضمّن اسمه في تويتة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجاءت تغريدة مدحت، التي سببت حالة من الغضب تجاهه: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".
وقال العدل في مداخلة هاتفية عبر برناج المساء مع قصواء على شاشة TeN: "لم أتزيد على أحد، وحد في قناة الأهلي قال إن جماهير الزمالك عاملة زي فاوست، في إشارة إنها بتبيع نفسها للشيطان، زي ما ذكرت أسطورة جوته، فرديت وقلت التويتة بتاعتي".
وأضاف العدل: "أعتذر بشدة عما حدث، وأعدك يا قصواء ألا أدخل في هذا المعترك، لإنه بيقلل من قيمتي"،
وتابع: "مستغرب جدًا من فرحة البعض بهزيمة الزمالك من فريق المقاولون العرب، وبقالي 3 شهور مش برد على أي إساءة ولا بتكلم في حاجة".
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