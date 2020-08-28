فيديو| شاهد كليب "اختراع" لتامر حسني والعسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
طرحت قناة روتانا عبر يوتيوب فيديو كليب أغنية اختراع، للفنانين تامر حسني ومحمود العسيلي.
الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.
وكشف تامر عن بوستر الكليب أمس، وعلق: "حبيبي وأخويا النجم الكبير محمود العسيلي نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبي وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت وبجد صداقة عُمر كانت متشالة وظهرت في الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".
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