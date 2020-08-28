إصابة منال سلامة وابنتها في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

تعرضت الفنانة منال سلامة، مساء اليوم، لحادث سير على طريق العلمين بوداي النطرون.

وقال مصدر مقرب منها لـ"الخليج 365" : " تم نقل منال عقب الحادث للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، و تعرضت لعدد من الكدمات هى وابنتها التي كانت معها في السيارة، وحالتها الصحية مستقرة".

يذكر أن، الفنانة منال سلامة، هى شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب.