محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
تعرضت الفنانة منال سلامة، مساء اليوم، لحادث سير على طريق العلمين بوداي النطرون.
وقال مصدر مقرب منها لـ"الخليج 365" : " تم نقل منال عقب الحادث للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، و تعرضت لعدد من الكدمات هى وابنتها التي كانت معها في السيارة، وحالتها الصحية مستقرة".
يذكر أن، الفنانة منال سلامة، هى شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة منال سلامة وابنتها في حادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.