بعد اتهامه بالتنمر على جمهور الأهلي وفنان.. مدحت العدل يدافع عن نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت تويتة المؤلف مدحت العدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس، ردود فعل واسعة بين جمهور الكرة المصرية، خاصة بعد اتهام البعض له بالتنمر على الفنان سعد الصغير وجمهور أحد الأندية العربية، كما وصفه.

وكان مدحت العدل كتب على حسابه الشخصي، عقب هزيمة فريقه الزمالك على يد المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست، وصاحب أغنية ( باحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

وتأتي تغريدة العدل بعد مقدمة المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي، في بداية حلقته أمس الخميس من برنامج "ملك وكتابة"، والتي قال فيها: "لمن يريد أن يفهم المشهد.. اسأل فاوست.. عندما كتب غوته رائعته الخالدة فاوست، الرجل الذى باع نفسه للشيطان لتحقيق مآربه، كان وكأنه يقرأ المشهد الحالي".

وبعد أن تحول "مدحت العدل متنمر" تريند على تويتر دافع السيناريست مدحت العدل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن نفسه، قائلًا: "أنا لم اتنمر على أحد، وكل ما قولته أن سعد الصغير ميعرفش فاوست، وأغلبنا ميعرفش يعني إيه فاوست، ومقولتش سعد الصغير قصير أو ميعرفش يقرأ ويكتب"، مضيفًا: "يعني إيه تنمر؟.. يعني أنا أتريق على لونك أو شكلك أو طولك أو قصرك".

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وأوضح الكاتب المنتمي لجمهور الزمالك: "أنا قولت سعد الصغير ميعرفش فاوست، وغنى"بحبك يا حمار " فأيه التنمر في الموضوع.. كنت برد على كلمة قالها عدلي القيعي (فاوست)، فقال أنت فاكر جمهور الزمالك يعرف يعني إيه فاوست .. فأنا رديت يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ وأحمد زويل ميعرفش يعني إيه فاوست، والجمهور اللي منه سعد الصغير اللي غنى "بحبك يا حمار" يعرف فاوست" متسائلًا: "فين التنمر ده؟".

وعن إمكانية أن يغضب الفنان سعد الصغير من تصريحه، قال العدل:" فيه حد قالي إن سعد الصغير ممكن يزعل، فرديت عليه لو سعد هيزعل فأنا بعتذر له بشدة.. سعد الصغير جميل ومن شبرا زيي، فأكيد ميعرفش فاوست يعني إيه".

وأنهى حديثه:" الناس بتحب تعمل من الحبة أوبا.. ويداروا على الهزيمة ويعملوا أي فيلم هندي، ويتلككوا، عشان الناس تنسى اللي حصل من ٣ أيام".