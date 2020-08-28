محمد محمود عبدالعزيز يطمئن جمهوره بعد الحادث: "لسه في العمر بقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له عبر إنستجرام، ووجه الشكر لكل من اطمئن عليه، بعد تعرضه لحادث.

وكتب: "شكرًا جدا لكل اللي حاول يتطمن عليا وأسف لو ماعرفتش أرد على كل الاتصالات أو الرسائل أو التعليقات، وبطمن حضراتكم أنا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبدعواتكم ليا، لسه فى العمر بقية".

وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، قد كشف عن نجاته من حادث سير محقق، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر عبدالعزيز، صورة لسيارته خلال إصلاحها، وروى ما حدث معه قائلًا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ فى الكاوتش الأمامي وكنت هاتقلب بس ربنا ستر، جت سليمة".