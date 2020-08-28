ديانا هشام عن مجدي أبوعميرة : "أجمل أب في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهرت الفنانة ديانا هشام، مع المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، في كواليس الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" المقرر عرضه يوم ٥ سبتمبر المقبل.
ونشرت ديانا، صورة تجمعها مع المخرج عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أستاذي وأستاذ الأساتذة كلهم.. الأستاذ المخرج العظيم مجدي أبوعميرة.. بحبك يا أجمل أب في الدنيا.. ربنا يخليك لينا يا رب".
وتشارك ديانا هشام، في مسلسل"قوت القلوب" بطولة: "ماجدة زكي، محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، ونورهان"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبوعميرة.
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