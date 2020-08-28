"هنعمل لغبطيطا" تحتل تريند رقم 4 على "يوتيوب"

تصدرت أغنية "هنعمل لغبطيطا" ل عمر كمال وحسن شاكوش تريند رقم 4 بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وإستطاعت الأغنية أن تحقق نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها، حيث

وصلت ل 3 مليون و 888 ألف مشاهدة في 3 أيام، من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو، وغناء مطربا المهرجانات حسن شاكوش و عمر كمال.

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وكان قد طرحا مطربا المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال، مؤخراً مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة.