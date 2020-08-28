الإدراك والأداء... ورشة علي زووم ضمن فعاليات التجريبي 2020

جمهور الدورة السابعة والعشرين من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من دارسي وهواة فن المسرح سيكونون علي موعد مع ورشة تدريبية عبر تطبيق زووم، مع المخرج الأميركي "جيف جونسون" .

الورشة تقام أيام الثلاثاء،الأربعاء والخميس من 8 وحتي 10 سبتمبر القادم، ولمدة ساعتين يوميا من الواحدة وحتي الثالثة ظهراً.

جونسون يعد من أهم الشخصيات العالمية والدولية في مجال عروض " المهرج الحديث"، تتمحور أبحاثه وتطبيقاتها حول فكرة " الحالة البهلوانية ... وتداعياتها علي المتلقي .. ، بما تحتوي عليه من وعي إبداعي بريء يطلق عليه تعبير " الألعاب المنبثقة". وهو أيضا يقوم بأبحاث في مجال التقويم الممنهج للشخصية وعلاقته بالهوية الاجتماعية.

وقد عمل جيف لسنين طويلة مع أشهر سيرك عالمي Cirque du “ Soleil” كبهلوان ، ومشرف فني خاص وموجه عام للعروض ، ومخرج لورش عمل . وقد قام جيف بتاسيس مقر Jeff Johnson’s Clown Institute في مدينة نيويورك بامريكا وهو مختبر متخصص في مجال الفنون البهلوانية . وجيف أيضا كبير اساتذة معهد البهلوان الحديث بولاية

كما قام جيف بالاشراف والتوجيه لأكثر من ٥٠٠ عرض وورش عمل عالمية، من جميع أنحاء العالم المختلفة في مجال تخصصه. وقد عين في مناصب دولية وعالمية لكثير من الجامعات والمؤسسات والمعاهد العالمية. أبحاثه وتطبيقاتها حول فكرة " الحالة البهلوانية ... وتداعياتها علي المتلقي .. ، بما تحتوي عليه من وعي إبداعي بريء يطلق عليه تعبير " الألعاب المنبثقة". وهو أيضا يقوم بأبحاث في مجال التقويم الممنهج للشخصية وعلاقته بالهوية الاجتماعية.وقد عمل جيف لسنين طويلة مع أشهر سيرك عالمي Cirque du “ Soleil” كبهلوان ، ومشرف فني خاص وموجه عام للعروض ، ومخرج لورش عمل . وقد قام جيف بتاسيس مقر Jeff Johnson’s Clown Institute في مدينة نيويورك بامريكا وهو مختبر متخصص في مجال الفنون البهلوانية . وجيف أيضا كبير اساتذة معهد البهلوان الحديث بولاية برشلونة بأسبانيا " Nouveau Clown Institute.كما قام جيف بالاشراف والتوجيه لأكثر من ٥٠٠ عرض وورش عمل عالمية، من جميع أنحاء العالم المختلفة في مجال تخصصه. وقد عين في مناصب دولية وعالمية لكثير من الجامعات والمؤسسات والمعاهد العالمية.

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