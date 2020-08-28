بإطلالة مشجرة .. ياسمين صبري تتألق في أحدث صورها

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وتألقت "صبري" في الصورة حيث ظهرت بإطلالة ناعمة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستاناً باللون الأخضر الهادئ مشجراً، طويلاً وواسعا. تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستاناً باللون الأخضر الهادئ مشجراً، طويلاً وواسعا. Advertisements يذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد خاضت الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، نهال عنبر، من تأليف: مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل. الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، نهال عنبر، من تأليف: مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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