كليب "أماكن السهر" للهضبة يقترب من 5 مليون مشاهدة

إقترب كليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب من المليون الخامس، حيث إستطاع الفيديو كليب أن يحقق 4 مليون و 900 ألف مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". 900 ألف مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار. Advertisements وشاركت الفنانة دينا الشربيني النجم عمرو دياب في الفيديو كليب الذي تم تصويره بمنطقة الساحل الشمالي.

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