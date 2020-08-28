تعرضت الفنانة منال سلامة، اليوم الجمعة، لحادث سير على طريق العلمين بوداي النطرون، وتم نقلها على الفور لإحدى مستشفيات مدينة العلمين لتلقي العلاج اللازم. وأصيبت "منال" بعدة كدمات هي وابنتها التي كانت بصحبتها في السيارة ولكن حالتهما الصحية الآن مستقرة. Advertisements وفي سياق أخر، تستعد الفنانة منال سلامة لخوض تجربة التقديم التليفزيوني، وذلك من خلال تقيدمها برنامج "حلو الكلام مع منال"، على قناة "صدى البلد"، وروّجت له خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يذكر أن أخر أعمال الفنانة منال سلامة الدرامية، مسلسل "عائلة الحاج نعمان ج2"، وشاركها العمل نخبة من نجوم الوطن العربي، وأبرزهم:" تيم حسن، صلاح عبد الله، يسرا اللوزي، هبة مجدي، سهر الصايغ، محسن منصور، من تأليف: مجدي صابر وإخراج: أحمد شفيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر العناية الإلهية نقذ منال سلامة وبنتها بعد تعرضهما لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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