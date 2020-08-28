الزعيم عادل إمام يستمتع بإجازته الصيفية وسط أسرته في الساحل الشمالي

يستمتع الزعيم عادل إمام بأجازته الصيفية وسط أسرته وأصدقائه، بإحدى القرى بمنطقة الساحل الشمالي، في أجواء صيفية مميزة.
وكان قد خاض الزعيم الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "فلانتينو" والذي يجسد فيه دور رجل أعمال صاحب مجموعةمدارس دولية بتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال أحداث المسلسل.
تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول نور عبد الحميد الشهير ب"فلانتينو" وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)،ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
المسلسل من بطولة الزعيم عادل إمام، والفنانة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، هدى الفتي، طارق الإبياري، محمد الكيلاني، وفاء صادق، وهو من ﺗﺄليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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