فيديو.. تامر حسني ومحمود العسيلي يطرحان كليب "إختراع"

طرح النجم الكبير تامر حسني أحدث كليباته، والذي يحمل اسم إختراع، وجاء ذلك عبر قناو روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب إختراع من إخراج تامر حسني، والأغنية من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ويشارك في غناء الكليب النجم محمود العسيلي. عبد المنعم، ويشارك في غناء الكليب النجم محمود العسيلي. Advertisements يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا أغنية بعنوان لينا حياه بعدين، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. الأغنية حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن النجم محمود العسيلي طرح كليب بعنوان جنة تكفينا، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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